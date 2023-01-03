Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Ayyıldız, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" başlıklı fotoğrafına oy veren Ayyıldız, çevre-yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Dağın öfkesi", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Kaymakam Ayyıldız, AA çalışanlarını tebrik etti.