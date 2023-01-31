Mersin'de 32 katlı yapılması planlanan binada kat sayısı azaltılacak

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe sahilinde 32 katlı yapılması planlanan binanın kat yüksekliğinin düşürülmesi için projede tadilat sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Tarhan, Fatih Mahallesi'nin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda zemin ve 32 kat olarak planlanan binanın yapımı üzerine çıkan tartışmalarla ilgili Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) basın toplantısı düzenledi.

İnşaatla ilgili kamuoyunda yanlış bilgilerin yayıldığını dile getiren Tarhan, şöyle devam etti:

"Hiçbir inşaat ruhsatında imzam olmamasına karşın ruhsatlarda benim imzalarımın olduğuna dair saçma iddialar var. Söz konusu ruhsat düzenleme işlemi, diğer tüm iş ve işlemlerimizde olduğu gibi tabii olduğu mevzuat ve dönemi itibarıyla yürürlükte bulunan imar planı koşul ve kararlarına uygun olarak sürdürülmüştür. Proje için düzenlenen imar durum belgesi, yapı ruhsatları, vaziyet planı, mimari projesi, statik hesapları, diğer tüm mühendislik projeleri, jeolojik durumu, emsal hesapları ve kurum görüşlerini içeren dokümanlar titizlikle incelenerek, projeyi hayata geçirmek adına ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak onaylanmıştır."

Tarhan, yüksek katlı yapılaşma sorununun bütünlükle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "2016'da yeni yapı ruhsatı düzenlenerek başlayan zemin ve 32 katlı inşaat hakkında son döneme kadar kamuoyunda herhangi bir değerlendirme yapılmamışken, 2022'de bu proje için düzenlenen tadilat ruhsatıyla inşaatın yeniden başlatılması sonrasındaki tartışmalar oldukça manidar olup çok yönlü değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Binanın kat yüksekliğinin düşürüleceğini bildiren Tarhan, şunları kaydetti:

"İnşaat 1980'den beri zaman zaman yenilerek 2016 yılında inşasına başlanmış olmasına rağmen 2022 yılında verilen tadilat ruhsatı sonrası tartışılmaya başlanmıştır. Yapı müteahhidi, yapının mimarı ve hak sahipleri ile Mersin kamuoyunda sürdürülen değerlendirmeler adına belediyemizce başlatılan görüşmeler sonucunda, hak sahipleri adına yapı müteahhidinin yazılı başvurusu doğrultusunda söz konusu yapıda kat yüksekliğini düşürmek amacıyla proje tadilatı süreci başlatılmıştır."

Konuşmanın ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

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