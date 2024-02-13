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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan'dan Bozyazı ve Gülnar'a ziyaret

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Bozyazı ve Gülnar ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:28
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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan'dan Bozyazı ve Gülnar'a ziyaret
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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Bozyazı ve Gülnar ilçelerini ziyaret etti.

        Soydan, Bozyazı'da Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

        Buradaki konuşmasında yerel seçimin Mersin için önemini vurgulayan Soydan, 31 Mart'a kadar herkese ulaşmaya çalışacaklarını belirtti.

        Açılışa, Bozyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bozyazı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetinkaya da katıldı.

        Soydan, sonrasında Gülnar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

        Kenti, hak ettiği yere taşımayı hedeflediklerini dile getiren Soydan, "Göreve geldiğim günden itibaren, Mersin'imizin her ilçesine, mahallesine, köyüne, sokağına, evine hizmet etmek için çabalayacağım." diye konuştu.

        Soydan, programın ardından Cumhur İttifakı'nın Gülnar Belediye Başkan adayı Fatih Önge ile esnafı gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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