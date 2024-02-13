Mersin Turizm Fuarı, 17 Nisan'da başlayacak
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesince organize edilen "Mersin Turizm Fuarı", 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesince organize edilen "Mersin Turizm Fuarı", 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, MEÜ Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, kentin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Fuarla, turizmin daha rekabetçi konuma gelmesine katkı sunmayı istediklerini belirten Atasoy, "Marka değerler oluşturmayı, geleceğe yönelik turizm vizyonunu belirlemeyi, turizme yönelik kreatif buluşlar geliştirmeyi, turistik ürün sayısını artırmayı ve kent turizmine katkı sağlamağı amaçlıyoruz." dedi.
Atasoy, kentin turizmle alakalı projelerini duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.
Programa, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, otel yöneticileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Fuar, 17-19 Nisan'da MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi ile Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak.
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