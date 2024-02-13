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        Mersin'de drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, hastanenin açık otoparkında drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:22
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        Mersin'de drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, hastanenin açık otoparkında drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin açık otoparkında drift yapan sürücünün belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında otomobiliyle drift yapan sürücünün H.E.Ç. olduğu belirlendi.

        Aracı trafikten men edilen sürücüye "drift yapmak" ve "sürücü belgelerini yanında bulundurmamak" maddelerinden 33 bin 739 lira para cezası uygulandı.

        Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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