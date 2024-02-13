Mersin'de drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı

Aracı trafikten men edilen sürücüye "drift yapmak" ve "sürücü belgelerini yanında bulundurmamak" maddelerinden 33 bin 739 lira para cezası uygulandı.

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