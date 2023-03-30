Erdemli'de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın şiddetini artırması sonucu Limonlu Mahallesi'ndeki kızılçam ağacı kökünden söküldü.

Devrilerek yolu trafiğe kapatan ağaç üzerine düştüğü elektrik hatlarına zarar verdi.

Güvenlik önlemi alınmasının ardından devrilen ağacı Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri kaldırdı.

Elektrik dağıtım şirketi tarafından zarar gören hatların yenilenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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