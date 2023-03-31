Mersin'de depremzede çocuklar tekne gezisiyle moral buldu

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden aileleriyle Mersin'in Silifke ilçesine gelen depremzede çocuklar tekne turu yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Emniyet Müdürlüğünce depremzede çocuklar ve aileleri için moral amaçlı tekne gezisi düzenlendi.

Çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları amaçlanan etkinlikte, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Taşucu Limanı'ndan tekneyle denize açılan depremzedeler, İncekum, Boğsak koyu, Holmi Harabeleri, Liman Kalesi ve Dana Adası gibi tarihi yerleri görme imkanı buldu.

Depremzede çocuklar ve aileleri, etkinlik dolayısıyla emniyet yetkililerine teşekkür etti.

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