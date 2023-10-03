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        Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine nakdi destek

        Akdeniz Belediyesince, çeşitli branşlarındaki 75 amatör spor kulübene 550 bin lira destek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:42
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        Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine nakdi destek
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        Akdeniz Belediyesince, çeşitli branşlarındaki 75 amatör spor kulübene 550 bin lira destek verildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin konferans salonunda düzenlenen programda, amatör kulüplere 4 yılda 1 milyon 200 bin liralık katkı sunduklarını söyledi.

        Desteklerin her yıl artacağını belirten Gültak, "Kulüplerimizi önemsiyor ve hepsine destek oluyoruz. Bunun meyvelerini de aldık. Kentimizden çok sayıda şampiyon çıkıyor." dedi.

        Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş da belediyeye teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından 75 kulübe 550 bin lira destek sağlandı.

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