Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından Mersin ve Osmaniye'deki öğrenciler dersbaşı yaptı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından Mersin ve Osmaniye'deki öğrenciler dersbaşı yaptı.

Mersin'de öğrenciler tatilin ardından sabahın erken saatlerinde okullarına gitti.

Yenişehir İlkokulu'ndaki öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına girdi.

Çocuklar, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Osmaniye'de de 651 eğitim kurumunda 8 bin 336 öğretmen ve 136 bin 186 öğrenci, ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Güneysu İlkokulu'nda sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, sınıflarına girerek derslerine başladı.