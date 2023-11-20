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        Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından Mersin ve Osmaniye'deki öğrenciler dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:27
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        Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
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        2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından Mersin ve Osmaniye'deki öğrenciler dersbaşı yaptı.

        Mersin'de öğrenciler tatilin ardından sabahın erken saatlerinde okullarına gitti.

        Yenişehir İlkokulu'ndaki öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına girdi.

        Çocuklar, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

        Osmaniye'de de 651 eğitim kurumunda 8 bin 336 öğretmen ve 136 bin 186 öğrenci, ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        Güneysu İlkokulu'nda sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, sınıflarına girerek derslerine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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