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        Mersin'de oto tamirciden rampa hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, oto tamir dükkanının önündeki demir rampanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:55
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        Mersin'de oto tamirciden rampa hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, oto tamir dükkanının önündeki demir rampanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'nde 6 Ocak'ta Tarkan Öztürk'ün iş yerinin önündeki araçların yükseltilmesi amacıyla kullanılan demir rampanın 2 kişi tarafından çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin O.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        O.Ç'nin "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu"ndan arandığı ve bir ay içerisinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

        - Olay

        Mersin'de, 6 Ocak'ta oto tamir dükkanının önündeki rampanın 2 kişi tarafından kamyonete dönüştürülmüş plakasız araca yüklenerek götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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