Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus'ta görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Engelli dernekleri öncülüğünde katılımcılar, Halk Eğitim Merkezi önünden Kuşlu Camisine kadar yürüdü.

        Etkinliğe Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli, Tarsus Görme Engelliler Derneği Başkanı Fikri Topuz, Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Transfere istifa rötarı!
        Transfere istifa rötarı!
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?

        Benzer Haberler

        MDOB, "Muhteşem Gatsby" romanından uyarlanan baleyi sahneleyecek
        MDOB, "Muhteşem Gatsby" romanından uyarlanan baleyi sahneleyecek
        CHP'nin yeniden aday göstermediği Tarsus Belediye Başkanı partisinden istif...
        CHP'nin yeniden aday göstermediği Tarsus Belediye Başkanı partisinden istif...
        Mersin'de oto tamirciden rampa hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de oto tamirciden rampa hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
        Çukurova'da parayla satılmayan turunç, limona alternatif olma yolunda 
        Çukurova'da parayla satılmayan turunç, limona alternatif olma yolunda 
        Mersin merkezli PKK/YPG operasyonuna 2 tutuklama 
        Mersin merkezli PKK/YPG operasyonuna 2 tutuklama 
        Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek
        Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek