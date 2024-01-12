İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Erdemli'de partililerle buluştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde partililerle bir araya geldi.

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Taş, bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Tek amaçlarının Türkiye'yi hak ettiği noktaya getirmek olduğunu belirten Türkeş, partisinin Erdemli Belediye Başkan adayının Mehmet Dutar olduğunu açıkladı.

Toplantıya, İYİ Parti İl Başkanı Suat Şahin, İYİ Parti Erdemli İlçe Başkanı Kazım Sarı ve partililer katıldı.