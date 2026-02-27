Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde geliştirilen kalp kapağının patenti alındı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi'nde akademisyenlerin çalışması sonucu geliştirilen kalp kapağının patenti alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:46
        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz ve mühendis Zülfü Doğan tarafından sağlık alanında yenilikçi çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında kalp hastalarına yönelik kapakçık çeşidi geliştirildi.

        Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrasında ulusal patent tescil belgesine kavuşan mekanik ve biyolojik kalp kapağı çeşidinin ilerleyen süreçte yaygın olarak kullanılması hedefleniyor.

        MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, AA muhabirine, sağlık alanında yeni teknolojiler üretmenin son derece önemli olduğunu söyledi.

        Üniversite olarak yenilik ve buluşlarla topluma katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Öztürk, "Bu buluş ticarileşme yoluna gider ve kullanıma başlanırsa hastaların sağlığı ve yaşam konforu açısından önemli bir tedavi şekli olacak. Tekrar eden ameliyatlarda da yine kolaylık sağlayacak bir yenilik." dedi.

        Öztürk, geliştirilen kalp kapakçığı çeşidine MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'ın büyük destek verdiğini belirterek, böyle çalışmaların hem topluma hem de ülkenin ekonomik gelişmişliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

        - "Ameliyata bağlı ölüm riskini azaltan yeni bir kapak türü"

        Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz de Türkiye ve dünyada kalp rahatsızlığı bulunan ve cerrahi ihtiyacı olan birçok hastanın bulunduğunu dile getirdi.

        Geliştirdikleri kalp kapağının üretimini yapmak istediklerini anlatan Tüysüz, şunları kaydetti:

        "Kalp kapak hastalıkları çeşitli kapak türleriyle yer değiştirilerek yapılan cerrahileri içermekte. Mevcut kalp kapağı tek bir parçadan oluşmakta ve bu tekrarlanan kalp kapağı ameliyatlarında birtakım zorluklara neden olmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz modifiye kalp kapağı çift parçadan oluşuyor. Yeniden kapak ameliyatı ihtiyacı olan hastalarda dış halka dediğimiz halkayı yerinde bırakarak iç halkanın değiştirilmesiyle ameliyat sürelerini kısaltan ve ameliyata bağlı ölüm riskini azaltan yeni bir kapak türü. İlerleyen dönemlerde bu kalp kapağının yaygın olarak kullanılacağını düşünüyoruz."

