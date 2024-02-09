Hatayspor, Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Galatasaray forması giyen milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlanmıştır. Halil Dervişoğlu'na 'hoş geldin' diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

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