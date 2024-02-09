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        Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü baba ocağında heyecanla takip edildi

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü, memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki baba ocağında heyecanla takip edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:58 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:00
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        Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü baba ocağında heyecanla takip edildi
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü, memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki baba ocağında heyecanla takip edildi. 

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarına iniş yaptı. Gezeravcı'nın inişi, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan baba ocağında heyecanla takip edildi. Gezeravcı, alkışlarla iniş yaptı. İniş sırasında Gezeravcı'nın yakınları duygulu anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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