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        Mersin'de doğal gaz hattında oluşan sızıntı onarıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında oluşan sızıntı ekiplerce onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:53
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        Mersin'de doğal gaz hattında oluşan sızıntı onarıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında oluşan sızıntı ekiplerce onarıldı.

        Erdemoğlu Bulvarı'nda belediye ekiplerince yürütülen yol çalışması sırasında patlayan doğal gaz boru hattında sızıntı meydana geldi.

        İhbar üzerine bulvara polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınmasının ardından ekipler borudaki kaçağı onardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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