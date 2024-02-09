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        Mersin'de 108 sikke ve 20 obje ele geçirildi

        Mersin'in Mut ilçesinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 108 sikke ve 20 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:24 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:28
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        Mersin'de 108 sikke ve 20 obje ele geçirildi
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        Mersin'in Mut ilçesinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 108 sikke ve 20 obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin evinde bir dedektör, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 108 sikke, 5 yüzük ve 20 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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