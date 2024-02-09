Mersin'de düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alan katılımcılar, çeşitli simülasyon ve etkinlik alanlarında söz konusu birimlerin uygulamalarına eşlik etti.

Program kapsamında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini alana gelen öğrenciler, gençler ve vatandaşlara tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki fuar ve etkinlik alanında düzenlenen tanıtım günleri ikinci gününde de sürdü.

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