Hatayspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Hatayspor, alt sıralardan uzaklaşmak için rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki 31 karşılaşmada topladığı 33 puanla haftaya 15. sırada giren Hatayspor, 13 puanla son sırada bulunan İstanbulspor ile mücadele edecek.

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