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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mersin'de İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:28
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mersin'de İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek.

        Ligdeki 31 karşılaşmada topladığı 33 puanla haftaya 15. sırada giren Hatayspor, 13 puanla son sırada bulunan İstanbulspor ile mücadele edecek.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Hatayspor, alt sıralardan uzaklaşmak için rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        İstanbulspor, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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