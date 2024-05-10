Mersin Devlet Opera ve Balesi, Evita müzikalini sanatseverlerle buluşturacak

Dekoru Özlem Topuz, kostümü Olcay Engin Kaymaz, koreografisi Emre Karaca ve ışığı Tarı Deniz imzası taşıyan müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın yöneteceği eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstlenecek.

MDOB'un açıklamasına göre, 28 Mart'ta prömiyeri yapılan müzikal, 14 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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