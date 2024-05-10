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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Evita müzikalini sanatseverlerle buluşturacak

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Evita müzikalini sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:27
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Evita müzikalini sanatseverlerle buluşturacak
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Evita müzikalini sahneleyecek.

        MDOB'un açıklamasına göre, 28 Mart'ta prömiyeri yapılan müzikal, 14 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın yöneteceği eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstlenecek.

        Dekoru Özlem Topuz, kostümü Olcay Engin Kaymaz, koreografisi Emre Karaca ve ışığı Tarı Deniz imzası taşıyan müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.

        Müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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