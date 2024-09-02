Mersin'de 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" başladı.

Atatürk Caddesi'nde bando eşliğinde başlayan festival yürüyüşünde, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Yörük kültüründe de bulunan develer ve atlar yer aldı.

Cadde boyunca devam eden kortejde, yurt dışı ile çevre il ve ilçelerden gelen halk oyunları grupları gösteriler sundu.

Anıt Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve festival yaş kütüğüne bröve çakıldı.