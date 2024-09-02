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        Mersin'de 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:49
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        Mersin'de 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" başladı.

        Atatürk Caddesi'nde bando eşliğinde başlayan festival yürüyüşünde, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Yörük kültüründe de bulunan develer ve atlar yer aldı.

        Cadde boyunca devam eden kortejde, yurt dışı ile çevre il ve ilçelerden gelen halk oyunları grupları gösteriler sundu.

        Anıt Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve festival yaş kütüğüne bröve çakıldı.

        - Emir Can İğrek konser verdi

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Göksu Parkı'ndaki konser alanında yaptığı konuşmada, festivallerin ülkelerin ve şehirlerin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da festivalin 6 gün süreceğini anımsatarak tüm vatandaşları etkinliğe beklediklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından sanatçı Emir Can İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Yaklaşık iki saat boyunca sahne alan İğrek'i dinleyenler, bazı şarkılarda sanatçıya eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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