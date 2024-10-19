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        Tarsus ve Bozyazı'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Mersin Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:06
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        Tarsus ve Bozyazı'da Muhtarlar Günü kutlandı
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        Mersin Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tarsus ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Ali Boltaç, törenin ardından muhtarlara karanfil verdi.

        - Bozyazı

        Bozyazı ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Lenger Mahalle Muhtarı Eşe Orhan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve diğer ilgililer de katıldı.

        Törenin ardından Bozyazı Öğretmenevi'nde muhtarların katılımıyla yemek programı organize edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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