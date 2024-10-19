Tarsus ve Bozyazı'da Muhtarlar Günü kutlandı

Lenger Mahalle Muhtarı Eşe Orhan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve diğer ilgililer de katıldı.

Bozyazı ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Mersin Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.