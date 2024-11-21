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        Mersin'de iterek çalıştırmayı denediği otomobili ile uçuruma düşen kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, iterek çalıştırmayı denediği arızalanan otomobili ile uçuruma düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 00:09 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:26
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        Mersin'de iterek çalıştırmayı denediği otomobili ile uçuruma düşen kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, iterek çalıştırmayı denediği arızalanan otomobili ile uçuruma düşen kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi Karabaş mevkisinde otomobili arıza yapan Halil Ö. (60), aracını yolun kenarına çekti.

        Halil Ö'nün araçtan inen 2 çocuğuyla iterek çalıştırmayı denediği otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yöneldi.

        Aracının düşmesini engellemek isterken otomobile tutunan Halil Ö, araçla yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerde sedyeye alınan Halil Ö, halat yardımıyla yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ağır yaralanan Halil Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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