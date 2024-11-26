Mersin'de tipide kaybolduktan sonra cesedi bulunan çobanın cenazesi defnedildi

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle kaybolduğu bölgede başlatılan arama çalışmalarında cesedine ulaşılan 18 yaşındaki çobanın cenazesi toprağa verildi.

Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde 24 Kasım'da hayvanlarıyla dönüş yolunda, amcası Halil İbrahim Yaprak ile yakalandıkları tipi sonrası kaybolan ve dün sabah saatlerine kadar süren arama çalışmalarında cesedine ulaşılan Faruk Yaprak'ın cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Genç çoban için Fakırca Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yaprak'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile bazı kamu kurumu ve siyasi partilerin yöneticileri de katıldı. Cenazede güçlükle ayakta durabilen baba Ahmet Yaprak'ı yakınları teskin etti. Faruk Yaprak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.