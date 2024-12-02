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        Mersin'de ev yangınında hasar oluştu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 20:46 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:52
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        Mersin'de ev yangınında hasar oluştu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Akgedik Mahallesi'nde 2 katlı evin son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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