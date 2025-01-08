Mersin'de kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi

Bu kapsamda, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan bir kamyoneti uygulama noktasında durduran ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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