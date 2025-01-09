"Ateş hattındaki" Hatayspor çıkış arayışında

SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de 9 puanla 18. sırada bulunan Atakaş Hataspor, 19. haftada Mersin'de konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan, ardından yerine Rıza Çalımbay'ı getirip daha sonra istediği sonuçları alamayınca tecrübeli teknik adamla da yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, sezonun 18 haftalık bölümünde çıktığı 17 maçta 1 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet yaşadı.

Topladığı 9 puanla "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasında 18. sırada yer alan bordo-beyazlılar, kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Ligin 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Rizespor'u ağırlayacak Akdeniz ekibi, müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. - Yılmaz Bal: "Taraftarımıza ihtiyacımız var"

Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, AA muhabirine, 32 yıl önce formasını terlettiği takımda kendisine verilen sorumluluğun bilincinde olduğunu söyledi. Kulüpte yarın başkanlık seçimi için kongreye gidileceğini anımsatan Bal, "Yönetim kurulumuzun kararıyla 2 maç için bu görev bana tebliğ edildi. Fenerbahçe ve Rizespor maçı için takımın başında olmamı istediler. Görevi reddedemezdik. Teknik direktörlükten ziyade 'Ağabey kardeş' olarak buradaki arkadaşlarımızı hazırlayacağımızın sözünü verdik. Altyapıdan gelen genç antrenör arkadaşlarımla 28 Aralık'ta göreve başladık. Fenerbahçe maçını bitirdik. Şimdi de Rizespor müsabakası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bal, Rizespor maçını kazanarak kötü gidişatı durdurmak istediklerini vurguladı. Takımın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bal, şöyle konuştu: "Hatayspor şehirden, taraftarından, camiasından uzak. Bunlar önemli etkenler. Mersin'de antrenman yapıp maçlarımızı oynuyoruz. Uzak olunca, hasret kalınca bazı şeyler kolay gitmiyor. Hatayspor, futbol şansızlığı da yaşadı. Talihsizlik, sakatlık yaşadı. Hakem konularına fazla girmek istemiyorum. Biz işimize bakacağız. Rizespor maçını tamamlayıp, 3 puan hediye edip, yeni başkan ve yönetim kuruluna takımı bu şekilde teslim etmek istiyoruz. Buraya sportif direktör olarak geldim. Şartlar beni bu duruma getirdi ama bir görev verilirse tabii ki kaçmak olmaz. Yeni gelecek başkan ve yönetim kurulu hangi kararı verirse biz ona uyarız. 'Ben şunu istiyorum' deme lüksüne sahip değilim. Ben Hataylıyım, Hatayspor'u çok seviyorum. Görev verilir ya da verilmez... Bir kırgınlığımız ya da küskünlüğümüz olmaz çünkü buranın evladıyız. Saatlerce yol gelip gidecekler ama taraftarımızı cumartesi günü oynayacağımız maça davet ediyorum. Onlara ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar."

- Takım kaptanı Erce: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" Takım kaptanı Erce Kardeşler de zorlu günlere rağmen Hatay halkının gurur duyacağı bir takım haline gelmek için mücadele ettikleri dile getirdi. Ligdeki kötü gidişatın ne seviyeye geldiğinin farkında olduklarını anlatan Erce, şunları kaydetti: