"Ateş hattındaki" Hatayspor çıkış arayışında

SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de 9 puanla 18. sırada bulunan Atakaş Hataspor, 19. haftada Mersin'de konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan, ardından yerine Rıza Çalımbay'ı getirip daha sonra istediği sonuçları alamayınca tecrübeli teknik adamla da yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, sezonun 18 haftalık bölümünde çıktığı 17 maçta 1 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet yaşadı.

"Oynanmamış çok fazla maç var. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Sadece bugüne odaklanıyoruz. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. 3-4 maçlık bir seri, bu çok kötü başlangıcı bence telafi edebilir. Çok güzel bir enerjimiz var. Şanslar ve kırılma anlarına ihtiyacımız var. İnşallah Rizespor maçını kazanıp seriyi başlatmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı, enerji ve mücadele isteği olarak bizim için çok güzel bir müsabakaydı. Fenerbahçe maçındaki gibi istek ve enerjiyle devam edebilirsek, kırılma anları bizim lehimize olursa inşallah bir seri yakalayıp buradan (düşme hattı) bir an önce kurtulmak istiyoruz. Şu an ligde kalmamız bizim için ilk plan. Bunun için de bir an önce maç kazanmamız gerekiyor. Bu maçı kazanıp ikinci yarıya hızlı giriş yaparak en az 10 maç kazanmamız gerekiyor. Hızlı hızlı puanları toplayıp yukarıya yaklaşmak istiyoruz. Kazandıkça isteğimizin, umudumuzun artacağına inanıyorum. Takım olarak ligde kalmak için önemli adımlar atmak istiyoruz."