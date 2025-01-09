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        "Ateş hattındaki" Hatayspor çıkış arayışında

        SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de 9 puanla 18. sırada bulunan Atakaş Hataspor, 19. haftada Mersin'de konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişatı durdurmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:07
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        "Ateş hattındaki" Hatayspor çıkış arayışında
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        SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de 9 puanla 18. sırada bulunan Atakaş Hataspor, 19. haftada Mersin'de konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişatı durdurmak istiyor.

        Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan, ardından yerine Rıza Çalımbay'ı getirip daha sonra istediği sonuçları alamayınca tecrübeli teknik adamla da yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, sezonun 18 haftalık bölümünde çıktığı 17 maçta 1 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet yaşadı.

        Topladığı 9 puanla "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasında 18. sırada yer alan bordo-beyazlılar, kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor.

        Ligin 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Rizespor'u ağırlayacak Akdeniz ekibi, müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        - Yılmaz Bal: "Taraftarımıza ihtiyacımız var"

        Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, AA muhabirine, 32 yıl önce formasını terlettiği takımda kendisine verilen sorumluluğun bilincinde olduğunu söyledi.

        Kulüpte yarın başkanlık seçimi için kongreye gidileceğini anımsatan Bal, "Yönetim kurulumuzun kararıyla 2 maç için bu görev bana tebliğ edildi. Fenerbahçe ve Rizespor maçı için takımın başında olmamı istediler. Görevi reddedemezdik. Teknik direktörlükten ziyade 'Ağabey kardeş' olarak buradaki arkadaşlarımızı hazırlayacağımızın sözünü verdik. Altyapıdan gelen genç antrenör arkadaşlarımla 28 Aralık'ta göreve başladık. Fenerbahçe maçını bitirdik. Şimdi de Rizespor müsabakası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Bal, Rizespor maçını kazanarak kötü gidişatı durdurmak istediklerini vurguladı.

        Takımın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bal, şöyle konuştu:

        "Hatayspor şehirden, taraftarından, camiasından uzak. Bunlar önemli etkenler. Mersin'de antrenman yapıp maçlarımızı oynuyoruz. Uzak olunca, hasret kalınca bazı şeyler kolay gitmiyor. Hatayspor, futbol şansızlığı da yaşadı. Talihsizlik, sakatlık yaşadı. Hakem konularına fazla girmek istemiyorum. Biz işimize bakacağız. Rizespor maçını tamamlayıp, 3 puan hediye edip, yeni başkan ve yönetim kuruluna takımı bu şekilde teslim etmek istiyoruz. Buraya sportif direktör olarak geldim. Şartlar beni bu duruma getirdi ama bir görev verilirse tabii ki kaçmak olmaz. Yeni gelecek başkan ve yönetim kurulu hangi kararı verirse biz ona uyarız. 'Ben şunu istiyorum' deme lüksüne sahip değilim. Ben Hataylıyım, Hatayspor'u çok seviyorum. Görev verilir ya da verilmez... Bir kırgınlığımız ya da küskünlüğümüz olmaz çünkü buranın evladıyız. Saatlerce yol gelip gidecekler ama taraftarımızı cumartesi günü oynayacağımız maça davet ediyorum. Onlara ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar."

        - Takım kaptanı Erce: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

        Takım kaptanı Erce Kardeşler de zorlu günlere rağmen Hatay halkının gurur duyacağı bir takım haline gelmek için mücadele ettikleri dile getirdi.

        Ligdeki kötü gidişatın ne seviyeye geldiğinin farkında olduklarını anlatan Erce, şunları kaydetti:

        "Oynanmamış çok fazla maç var. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Sadece bugüne odaklanıyoruz. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. 3-4 maçlık bir seri, bu çok kötü başlangıcı bence telafi edebilir. Çok güzel bir enerjimiz var. Şanslar ve kırılma anlarına ihtiyacımız var. İnşallah Rizespor maçını kazanıp seriyi başlatmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı, enerji ve mücadele isteği olarak bizim için çok güzel bir müsabakaydı. Fenerbahçe maçındaki gibi istek ve enerjiyle devam edebilirsek, kırılma anları bizim lehimize olursa inşallah bir seri yakalayıp buradan (düşme hattı) bir an önce kurtulmak istiyoruz. Şu an ligde kalmamız bizim için ilk plan. Bunun için de bir an önce maç kazanmamız gerekiyor. Bu maçı kazanıp ikinci yarıya hızlı giriş yaparak en az 10 maç kazanmamız gerekiyor. Hızlı hızlı puanları toplayıp yukarıya yaklaşmak istiyoruz. Kazandıkça isteğimizin, umudumuzun artacağına inanıyorum. Takım olarak ligde kalmak için önemli adımlar atmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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