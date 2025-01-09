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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:23
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 490 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, tabanca, uyuşturucu madde kullanma aparatı, çelik kasa ve 17 bin 170 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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