Mersin'de bir evden 10 kamyonet çöp çıktı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, çevreyi ve halk sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki konutunda tek yaşayan kişinin ailesi, yaşlı babalarının atık ve çöp biriktirdiği gerekçesiyle belediyeye başvurdu.

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