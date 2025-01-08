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        Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi (2)

        İKİKARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİMersin'in Tarsus ilçesinde evde fare zehrinden etkilenerek hayatını kaybeden kardeşlerden Ömer ve Rana El Yusuf, merkez Mezitli ilçesindeki Davultepe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:30
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        Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi (2)
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        İKİKARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

        Mersin'in Tarsus ilçesinde evde fare zehrinden etkilenerek hayatını kaybeden kardeşlerden Ömer ve Rana El Yusuf, merkez Mezitli ilçesindeki Davultepe Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Ankara’da hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybeden Selem El Yusuf’un cenazesi de otopsinin ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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