Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde fare zehrinden etkilenerek hayatını kaybeden kardeşlerden Ömer ve Rana El Yusuf, merkez Mezitli ilçesindeki Davultepe Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Ankara’da hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybeden Selem El Yusuf’un cenazesi de otopsinin ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

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