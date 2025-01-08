Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

İdmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalıştı.

Bal, kritik bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz mutlak galibiyet. Uzun zamandır kazanamıyoruz. 3 puanla maçı bitirmek istiyoruz çünkü hem taraftarımız hem de camiamız bu beklenti içerisinde. Oyuncularımız da bunu çok istiyor, isteklerini de Fenerbahçe maçında çok güzel bir şekilde gösterdiler. İnanıyorum ki Rizespor maçından 3 puanla ayrıldığımızda daha farklı şeyler konuşacağız."