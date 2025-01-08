Mersin'de zehirlenme şüphesiyle ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Yeşilevler Mahallesi'nde, 6 Ocak'ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve buradaki müdahaleye rağmen dün yaşamını yitiren Suriyeli ailenin çocukları Rana Elyusuf (2) ve Ömer Elyusuf'un (4) işlemleri tamamlandı.

Çocukların cenazeleri Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi'ndeki Davultepe Anayurt Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuğun cenazeleri defnedildi. - Olayın geçmişi Mersin'in Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Rana Elyusuf (2), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (5), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) dün zehirlenme şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.

Kardeşlerden Rana Elyusuf Tarsus Devlet Hastanesi'nde, Ömer Elyusuf da Mersin'deki bir hastanede hayatını kaybetmişti. Memun Elyusuf ve Hazal Duho, tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edilmiş, durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara'daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edilmişti.