Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de zehirlenme şüphesiyle ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de zehirlenme şüphesiyle ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Yeşilevler Mahallesi'nde, 6 Ocak'ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve buradaki müdahaleye rağmen dün yaşamını yitiren Suriyeli ailenin çocukları Rana Elyusuf (2) ve Ömer Elyusuf'un (4) işlemleri tamamlandı.

        Çocukların cenazeleri Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi'ndeki Davultepe Anayurt Mezarlığı'na götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuğun cenazeleri defnedildi.

        - Olayın geçmişi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Rana Elyusuf (2), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (5), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) dün zehirlenme şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.

        Kardeşlerden Rana Elyusuf Tarsus Devlet Hastanesi'nde, Ömer Elyusuf da Mersin'deki bir hastanede hayatını kaybetmişti.

        Memun Elyusuf ve Hazal Duho, tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edilmiş, durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara'daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edilmişti.

        Ankara'da tedavisi devam eden çocuklardan Selem Elyusuf da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yapmış, ilk bulgulara göre fare zehrinin buharlaşma sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri

        Benzer Haberler

        Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi
        Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Mersin'de 14 bin kaçak sigara ve 4 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 14 bin kaçak sigara ve 4 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram e...
        Mersin'de kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram e...
        Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan kişi öldü
        Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan kişi öldü