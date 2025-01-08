Mersin'de zehirlenme şüphesiyle ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Yeşilevler Mahallesi'nde, 6 Ocak'ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve buradaki müdahaleye rağmen dün yaşamını yitiren Suriyeli ailenin çocukları Rana Elyusuf (2) ve Ömer Elyusuf'un (4) işlemleri tamamlandı.
Çocukların cenazeleri Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi'ndeki Davultepe Anayurt Mezarlığı'na götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuğun cenazeleri defnedildi.
- Olayın geçmişi
Mersin'in Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Rana Elyusuf (2), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (5), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) dün zehirlenme şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.
Kardeşlerden Rana Elyusuf Tarsus Devlet Hastanesi'nde, Ömer Elyusuf da Mersin'deki bir hastanede hayatını kaybetmişti.
Memun Elyusuf ve Hazal Duho, tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edilmiş, durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara'daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edilmişti.
Ankara'da tedavisi devam eden çocuklardan Selem Elyusuf da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yapmış, ilk bulgulara göre fare zehrinin buharlaşma sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği kaydedilmişti.
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