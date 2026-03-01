Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" kapsamında gideriliyor.

        Giriş: 01.03.2026 - 12:05
        Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" kapsamında gideriliyor.

        Bozyazı Kaymakamlığı himayesinde yürütülen projeden, bakıma muhtaç 160 kişi yararlanıyor.

        Yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, talepleri dinliyor.

        İhtiyaçların karşılanmasını sağlayan ekipler, vatandaşların ikametlerini temizleyip bakımını yapıyor.

