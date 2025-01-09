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        Mersin'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:36
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        Mersin'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti ile silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde 3 tabanca, makineli tabanca, 67 fişek, 370 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 cep telefonu ve 8 SIM kart ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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