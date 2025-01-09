Mersin'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti ile silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.