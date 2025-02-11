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        Bozyazı'da umre yolcularına seminer verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde umre organizasyonuna katılacak kişiler için seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:15
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        Bozyazı'da umre yolcularına seminer verildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde umre organizasyonuna katılacak kişiler için seminer düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce organize edilen seminere, umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan İlçe Müftüsü Yakup Avcı, umrenin önemine ve hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.

        Avcı, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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