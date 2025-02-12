Silifke'de kaçak 15 cep telefonu ve 16 akıllı saat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yurt dışından temin ettiği ürünleri satmayı planlayan şüphelinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.

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