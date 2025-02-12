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        Silifke'de kaçak 15 cep telefonu ve 16 akıllı saat ele geçirildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak 15 cep telefonu ve 16 akıllı saat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:58
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        Silifke'de kaçak 15 cep telefonu ve 16 akıllı saat ele geçirildi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak 15 cep telefonu ve 16 akıllı saat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yurt dışından temin ettiği ürünleri satmayı planlayan şüphelinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.

        Adreslerde kaçak 15 cep telefonu, 16 akıllı saat, 35 şarj aleti ve 15 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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