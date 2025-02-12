Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Zarife-Çelebi Aygar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere siber zorbalık ile güvenli internet kullanımı konusunda bilgi verdi.
Sosyal medyada dikkat edilmesi gerekenleri anlatan ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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