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        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:21
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        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
        ABONE OL

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Zarife-Çelebi Aygar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere siber zorbalık ile güvenli internet kullanımı konusunda bilgi verdi.

        Sosyal medyada dikkat edilmesi gerekenleri anlatan ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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