        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez yapımı süren Fatih İlkokulu'nu inceledi

        AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımına devam edilen Fatih İlkokulu'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:24
        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez yapımı süren Fatih İlkokulu'nu inceledi
        AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımına devam edilen Fatih İlkokulu'nda incelemede bulundu.

        İlçede yapımı süren 24 derslikli Fatih İlkokulu'na giden Söylemez, burada inceleme yaptı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Söylemez, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak Anamur Gençlik Merkezinin inşaatına da kısa süre içerisinde başlanacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

