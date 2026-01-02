AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez yapımı süren Fatih İlkokulu'nu inceledi

Söylemez, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak Anamur Gençlik Merkezinin inşaatına da kısa süre içerisinde başlanacağını bildirdi.

İlçede yapımı süren 24 derslikli Fatih İlkokulu'na giden Söylemez, burada inceleme yaptı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.