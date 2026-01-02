Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇİMSA ÇBK Mersin, yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring'e konuk olacak

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, yarın deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:54
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, yarın deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak mücadelede hakemler Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel ve Erdoğan Çelebi görev yapacak.

        ÇİMSA ÇBK Mersin, ligde topladığı 21 puanla 3. sırada yer alırken, Galatasaray Çağdaş Faktoring 24 puanla 2. sırada bulunuyor.

