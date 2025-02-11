Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
1 saat 35 dakika süren idmanda futbolcular taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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