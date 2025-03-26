Tarsus'ta çıkan ev yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
82 Evler Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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