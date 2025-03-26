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        Tarsus'ta çıkan ev yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:26
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        Tarsus'ta çıkan ev yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        82 Evler Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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