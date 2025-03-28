Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den, Ramazan Bayramı mesajı

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozdemir mesajında, birlik ve beraberliği güçlendiren, toplumsal barışa katkı sağlayan, küskünleri barıştıran Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bugünlerin sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı özel zamanlar olduğunu kaydeden Bozdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram vesilesiyle, başta anne ve babalarımız olmak üzere eşimizi, akrabalarımızı, dostlarımızı ve komşularımızı hatırlayalım. Onların yanında olduğumuzu hissettirelim, sevinçleri ve kederleri paylaşarak dayanışma içinde olalım. Çevremizdeki yoksul, kimsesiz ve yetimlere, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine daha fazla ilgi ve şefkat gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum."