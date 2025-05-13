Akdeniz'deki yasa dışı avcılıkta 4 ayda en fazla ceza Adana'ya kesildi

SERKAN AVCİ - Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sınırlarındaki Adana, Antalya, Hatay ve Mersin'deki denetimlerde 4 ayda 49 kişiye 1 milyon 91 bin 488 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden derlenen bilgiye göre, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında, 2024'te 3 bin 845 kişiye çeşitli gerekçelerle 62 milyon 495 bin 369 lira idari ceza uygulayan ekipler, mavi sulardaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Bölge Komutanlığı sınırlarındaki Adana, Antalya, Hatay ve Mersin'deki kontrollerde ocak ayında 14 kişiye 458 bin 136 lira ceza uygulandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde 8 Ocak'ta "yasak sahada ışıkla su ürünleri avcılığı yaptığı" tespit edilen 2 kişiye verilen 377 bin 765 liralık idari yaptırım, bölgede 4 ayda miktar bakımından uygulanan "en fazla ceza" olarak kayıtlara geçti.

- Akdeniz'de nisan ayı "cezasız" geçti

Akdeniz'de yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle şubatta 16 kişiye 465 bin 290, martta 19 kişiye 168 bin 62 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Adana, Antalya, Hatay ve Mersin'de denetimlerine nisanda da devam etti.

Mersin Amatör Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Özkazanç, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik genelgesindeki koşullar dışına çıkılan her durumda yasa dışı su ürünleri avcılığı sürecinin işlediğini söyledi.

Bu dönemde Antalya'da 12 kişiye 428 bin 691, Hatay'da 16 kişiye 131 bin 340, Mersin'de 2 kişiye 22 bin 650 lira idari ceza verildi.

Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında, Akdeniz'de yılın ilk dört ayında yapılan denetimlerde en fazla ceza Adana'da uygulandı.

"Belli zamanlarda bazı balıkların tutulması yasak. Hatta bunlar boylarına göre de farklılık gösterebiliyor. Bunlara tamamen dikkat etmeye ve üyelerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Amatör balıkçıların bireysel olarak tutabileceği balık miktarı 5 kilogramı geçemez."

Özkazanç, denize açılacak teknelerde ruhsat ve kullanım belgesi olmamasının, avcılık öncesi ya da sonrası denize atık bırakılmasının, aydınlatma amacı dışında ışıkla avlanmanın ve amatör balıkçıların çok iğneli oltalar kullanıp denize ağ bırakmalarının idari cezalar getirdiğine de dikkati çekti.

Meslektaşlarına dernek ve sosyal medya aracılığıyla sıklıkla uyarılarda bulunduklarını vurgulayan Özkazanç, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığından, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden gelen tüm bilgileri ve yasakları arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Kendi ekmeğimizi yok etmemeliyiz. Özellikle profesyonel tekneler ve trollerin, yasak dönemlerde belirli balıkları avlamaması ve denizin kirletilmemesi çok önemli. Hem amatör hem de profesyonel balıkçıların, yasa dışı avcılık kurallarına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor."