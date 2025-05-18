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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

        Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:00
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı
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        Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

        Adana'da Galatasaray taraftarları, ligin 36. haftasında sahasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen takımlarının sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle sokaklara çıktı.

        Marşlar söyleyen taraftarlar, meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

        Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

        - Mersin

        Mersin'de de sarı-kırmızılı taraftarlar, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Galatasaray Meydanı'na akın etti.

        Meşaleler yakıp marşlar söyleyen taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

        Cadde ve sokaklara da çıkan Galatasaraylılar, araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

        - Hatay

        Hatay'da da sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

        Merkez Antakya ilçesinde taraftarlar sokaklara akın etti, şampiyonluğu kutladı.

        İskenderun ilçesinde de bazı taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söyledi.

        Taraftarlar, cadde ve sokaklarda araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

        Dörtyol ilçesinde de bazı taraftarlar araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de sarı kırmızılı taraftarlar, Atatürk Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Musa Şahin Bulvarı üzerinde toplanan taraftarlar araçlarıyla korna çalarak tur attı.

        Galatasaray bayrakları ve meşalelerle şehir turu atan taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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