Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

Dörtyol ilçesinde de bazı taraftarlar araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

İskenderun ilçesinde de bazı taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söyledi.

Cadde ve sokaklara da çıkan Galatasaraylılar, araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

Mersin'de de sarı-kırmızılı taraftarlar, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Galatasaray Meydanı'na akın etti.

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

Adana'da Galatasaray taraftarları, ligin 36. haftasında sahasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen takımlarının sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle sokaklara çıktı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.