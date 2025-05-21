Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, kurban vekaletini Gazze için TDV'ye verdi
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) verdi.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) verdi.
İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Topsakaloğlu, İlçe Müftüsü Yakup Avcı'yı makamında kabul etti.
Avcı, ziyarette kurban vekaletini TDV'ye veren Topsakaloğlu'na teşekkürlerini sundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Topsakaloğlu, "Millet olarak zor zamanlardan geçen kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Kurban ibadetimizin sevincini ve bereketini onlarla paylaşmak bizim için hem insani hem vicdani bir görevdir." ifadelerini kullandı.
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