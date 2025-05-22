Kaymakam Topsakaloğlu, Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar'ı kabul etti

Bozyazı Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar'ı makamında kabul etti.

Topsakaloğlu, görüşmede, orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olduğunu belirtti.

Ormanların korunmasının sadece kamu kurumlarının değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, "Doğaya sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu bilinçle hareket eden tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar da ilçede orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü sayısının 300'e ulaştığını ifade ederek, gönüllülere yönelik eğitim çalışmaları yapılacağını söyledi.