Mersin'de "Denizcilik Şenlikleri "başladı
Mersin Marina tarafından düzenlenen "Denizcilik Şenlikleri" çeşitli etkinliklerle başladı.
Mersin Marina tarafından düzenlenen "Denizcilik Şenlikleri" çeşitli etkinliklerle başladı.
"Sezona ve Yaza Merhaba" temasıyla organize edilen şenliğin açılışı, Mersin Marina Yelken ve Yat Kulübü'nde gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında yelken ve kürek sporlarına yönelik tanıtımlar yapılırken, katılımcıların eğlenebileceği çeşitli stantlar kuruldu.
Mersin Marina Müdürü Mehmet Günaslan, açılışta, etkinliğin denizcilik ruhunu yaşatmak için önemli olduğunu söyledi.
İki gün boyunca güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirten Günaslan, "Mersin Marina olarak denizcilik sporlarının ve yelken tutkusunun gelişimine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar yelkenleriyle denize açıldı.
Programa, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç de katıldı.
Şenlik yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.
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