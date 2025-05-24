Mersin'de "Denizcilik Şenlikleri "başladı

İki gün boyunca güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirten Günaslan, "Mersin Marina olarak denizcilik sporlarının ve yelken tutkusunun gelişimine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Mersin Marina Müdürü Mehmet Günaslan, açılışta, etkinliğin denizcilik ruhunu yaşatmak için önemli olduğunu söyledi.

"Sezona ve Yaza Merhaba" temasıyla organize edilen şenliğin açılışı, Mersin Marina Yelken ve Yat Kulübü'nde gerçekleştirildi.

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