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        Mersin'de "Denizcilik Şenlikleri "başladı

        Mersin Marina tarafından düzenlenen "Denizcilik Şenlikleri" çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:02
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        Mersin'de "Denizcilik Şenlikleri "başladı
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        Mersin Marina tarafından düzenlenen "Denizcilik Şenlikleri" çeşitli etkinliklerle başladı.

        "Sezona ve Yaza Merhaba" temasıyla organize edilen şenliğin açılışı, Mersin Marina Yelken ve Yat Kulübü'nde gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında yelken ve kürek sporlarına yönelik tanıtımlar yapılırken, katılımcıların eğlenebileceği çeşitli stantlar kuruldu.

        Mersin Marina Müdürü Mehmet Günaslan, açılışta, etkinliğin denizcilik ruhunu yaşatmak için önemli olduğunu söyledi.

        İki gün boyunca güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirten Günaslan, "Mersin Marina olarak denizcilik sporlarının ve yelken tutkusunun gelişimine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar yelkenleriyle denize açıldı.

        Programa, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç de katıldı.

        Şenlik yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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