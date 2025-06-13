Silifke Kaymakamı Aslaner, Almanya'dan gelen halk oyunları ekibini kabul etti

İskender de çalışmalarını yürütürken Silifke'nin tarihi yerlerini gezme fırsatı bulduklarını dile getirerek Aslaner'e teşekkür etti.

Silifke'nin folklor dalında köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Aslaner, "Silifke Belediyesince uzun zamandır Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali düzenleniyor. Bu festivallere yurt içi ve yurt dışından halk oyunları ekipleri geliyor." dedi.

Aslaner, ekip başkanı Kübra İskender ve beraberindekilerle sohbet ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Almanya'dan çalışma kampı için ilçeye gelen Karayel Türk Halk Oyunları ekibini makamında kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.