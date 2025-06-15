Mersin'de bozulan dağ yolları onarılıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış şartlarında bozulan yollarda ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde, bozulan dağ yollarının onarımı için çalışma başlatıldı.

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