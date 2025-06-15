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        Mersin'de bozulan dağ yolları onarılıyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde, bozulan dağ yollarının onarımı için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:32
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        Mersin'de bozulan dağ yolları onarılıyor
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        Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde, bozulan dağ yollarının onarımı için çalışma başlatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış şartlarında bozulan yollarda ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde çalışma gerçekleştiriyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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