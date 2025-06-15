Mersin'de bozulan dağ yolları onarılıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde, bozulan dağ yollarının onarımı için çalışma başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde, bozulan dağ yollarının onarımı için çalışma başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış şartlarında bozulan yollarda ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde çalışma gerçekleştiriyor.
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