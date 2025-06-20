Mersin'de kontrolden çıkan tır üst geçit ve 2 araca çarptı

Önce üst geçide ardından bir ağaç ve park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarpan tır, yol kenarındaki evin bahçe duvarının önünde durdu.

H.K. idaresindeki 27 AUK 400 plakalı tır, Arpaçbahşiş Mahallesi'nde D400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan tır önce üst geçide ardından bir ağaç ve 2 araca çarptı.

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