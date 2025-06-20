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        Mersin'de kontrolden çıkan tır üst geçit ve 2 araca çarptı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan tır önce üst geçide ardından bir ağaç ve 2 araca çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:50
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        Mersin'de kontrolden çıkan tır üst geçit ve 2 araca çarptı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan tır önce üst geçide ardından bir ağaç ve 2 araca çarptı.

        H.K. idaresindeki 27 AUK 400 plakalı tır, Arpaçbahşiş Mahallesi'nde D400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

        Önce üst geçide ardından bir ağaç ve park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarpan tır, yol kenarındaki evin bahçe duvarının önünde durdu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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